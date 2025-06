Corriere Dello Sport: “Stretta Inzaghi. Ma il Palermo ha un piano B”

Il City ha l’accordo con Pippo che deve liberarsi dal Pisa senza condizioni. È Stroppa l’alternativa

Mediagol ⚽️ 6 giugno - 07:41

Il Corriere dello Sport di Paolo Vannini racconta un Palermo determinato a consegnare una squadra ambiziosa nelle mani di Filippo Inzaghi, ma costretto a fare i conti con alcune complicazioni burocratiche. Il contratto che lega il tecnico al Pisa, infatti, non è stato ancora risolto e sta rallentando l’operazione.

I colloqui tra le parti sono stati tutti positivi e Superpippo ha manifestato con chiarezza la volontà di abbracciare il progetto rosanero. Tuttavia, il nodo del vincolo con il club toscano sta iniziando a pesare, sia in termini di tempi sia di strategia: per liberarlo, il Pisa potrebbe chiedere in cambio l’acquisto di un giocatore, il cui profilo dovrà però essere ritenuto utile anche dal Palermo. Un dettaglio non da poco, che tiene la trattativa in bilico.

Per evitare di trovarsi impreparato, Carlo Osti, in attesa dell’ufficializzazione del prolungamento da direttore sportivo, sta lavorando a soluzioni alternative. La più concreta è Giovanni Stroppa, tecnico esperto e già protagonista di tre promozioni in Serie A (con Crotone, Monza e Cremonese) oltre a quella in B col Foggia. Osti e Stroppa sono legati da un rapporto di stima reciproca, e l’allenatore potrebbe liberarsi dalla Cremonese, dove il suo futuro resta incerto.

Oltre alle manovre di mercato, il Palermo è stato protagonista anche fuori dal campo. Mercoledì sera, durante l’evento al Cep dedicato alla memoria di Totò Schillaci, il club – rappresentato dal presidente Mirri e dall’ad Gardini – ha annunciato la creazione di un campo di calcetto in una zona fortemente degradata della città. Un’iniziativa per restituire speranza e spazi sportivi ai bambini del quartiere, nella scia dei valori sociali che il Palermo intende promuovere.

Oggi, inoltre, il capoluogo siciliano ospita un evento speciale con i protagonisti della storica promozione in Serie C1 della stagione 1987/88, prima vera rinascita dopo la radiazione del club. La squadra allenata dal palermitano Pino Caramanno si ritroverà quasi al completo alle 18 all’hotel San Paolo Palace per una manifestazione benefica a favore dell’associazione Ali per volare. Presenti figure simbolo come Santino Nuccio, Rocco Macrì, Giorgio Carrera, ma anche Di Carlo, D’Este, Casale e De Sensi. In mattinata, gli ex giocatori visiteranno il Museo del Barbera, ospiti del Palermo attuale.