Corriere dello Sport: “Sigillo Di Francesco, Palermo implacabile. Preoccupa Insigne”

"Una prova autoritaria conferma le qualità del Palermo, che debutta al Barbera con un franco successo, spazzando via una FeralpiSalò con ancora addosso le ruggini della C e che ha opposto solo buona volontà. Sbloccata la partita con una magia di Insigne, i rosanero hanno giocato con una sicurezza che non si conosceva. Al netto di un avversario che non l’ha mai impensierito, anche per merito suo, il Palermo è stato padrone del campo, giostrando con sapienza i ritmi della partita, affondando quando doveva, rischiando il minimo possibile. Quello che ha maggiormente convinto è il facile inserimento di giocatori appena arrivati in un telaio che evidentemente ha già meccanismi riconoscibili. [...] Preoccupa semmai Insigne: decisivo col delizioso rasoterra chirurgico dopo 16′, Roberto è poi dovuto uscire per un infortunio muscolare che andrà valutato", si legge.