Corriere Dello Sport: “Ranocchia e Pohjanpalo gol, ma il Palermo ora sa soffrire”

Spinti dai tifosi del “Barbera”, i siciliani vincono un match non facile

Mediagol ⚽️ 5 marzo - 07:58

Il Palermo ottiene la nona vittoria interna consecutiva superando il Mantova (2-1), ma trasforma quella che sembrava una serata in ghiaccio in un finale di pura sofferenza. Secondo il Corriere dello Sport, i rosanero hanno rischiato di compromettere un match dominato per un’ora a causa di una "sciocchezza" di Blin, subentrato nell'intervallo a un ottimo Ranocchia solo per preservare quest'ultimo dall'ammonizione pendente. L'errore del francese, che ha perso palla al limite dell'area rimediando con un tocco di mano, ha causato rigore ed espulsione (dopo revisione VAR), ribaltando totalmente l'inerzia psicologica della gara.

L'avvio della squadra di Inzaghi era stato però da manuale, caratterizzato da un'aggressività e un pressing alto che hanno colto impreparato il Mantova di Modesto. I lombardi, scesi in campo con un robusto turnover e la mossa tattica di Dembelé a uomo su Palumbo, sono apparsi molli nei duelli individuali. Proprio da un recupero alto è nato il vantaggio: dopo un primo salvataggio dell'ex Bardi su Pohjanpalo, Ranocchia ha trafitto la porta avversaria con una splendida parabola.

Il raddoppio al 40' è stato il manifesto della qualità tecnica del Palermo: un filtrante illuminante di Ranocchia ha pescato Palumbo, il quale ha servito il suo decimo assist stagionale per la zampata di Pohjanpalo, salito a quota 19 gol. In quel momento, con il Mantova già in dieci per il rosso a Zuccon, la partita appariva chiusa. Tuttavia, la mancanza di cattiveria a inizio ripresa e il "patatrac" di Blin hanno costretto il Barbera a vivere un finale col fiato sospeso.

Negli ultimi minuti, con l'ingresso di Buso e dell'ex Mancuso, il Mantova ha assaltato l'area rosanero, approfittando di un Palermo stanco e rintanato in difesa. È servito un autentico miracolo di Joronen al 95' su Cella (pur in sospetto fuorigioco) per blindare i tre punti. Nonostante la paura, il Palermo di Inzaghi riesce a rosicchiare due punti al Frosinone, portandosi a ridosso del podio e confermando la legge del Barbera.