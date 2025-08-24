Corriere dello Sport: “Pohjanpalo più Pierozzi. Il Palermo è irresistibile”

L’attaccante finlandese subito a bersaglio. La Reggiana trova il pari con Tavsan. Ma l’esterno regala 3 punti a Inzaghi

⚽️ 24 agosto - 08:03

Al debutto stagionale al “Barbera”, il Palermo di Filippo Inzaghi mostra subito quello che l’allenatore considera il suo marchio di fabbrica: sacrificio, compattezza e applicazione. Davanti a oltre 30mila spettatori, i rosanero si impongono 2-1 contro una Reggiana orgogliosa e battagliera, confermando quanto sia difficile in Serie B trovare “pasti gratis”.

La partita, definita “sporca ma vinta con caparbietà”, ha messo in evidenza alcuni uomini chiave. L’attaccante finlandese Joel Pohjanpalo ha inaugurato la stagione con un colpo di testa vincente, mentre l’esterno Pierozzi, indicato come migliore in campo, ha regalato il gol decisivo subito dopo il momentaneo pareggio firmato da Tavsan.

Il commento evidenzia come il Palermo abbia mostrato una continuità mentale rara, senza abbattersi né per la rete annullata dal Var a Brunori, né per il pareggio subito in un momento di dominio. La risposta immediata è stata la chiave del successo: “tempi di reazione rapidi e personalità nel gestire le difficoltà”, scrive il quotidiano.

Il primo successo stagionale, ottenuto con pragmatismo e spirito di sacrificio, accende l’entusiasmo di una piazza che sogna in grande. L’ovazione finale del “Barbera” è stata tutta per Inzaghi e per una squadra che sembra già aver sposato le sue regole di gioco.