Corriere Dello Sport: “Palermo, stretta Inzaghi. La settimana dell’intesa”

Una contropartita tecnica dal club toscano potrebbe accelerare i tempi per la firma del nuovo allenatore

Mediagol ⚽️ 3 giugno - 07:40

L'articolo del Corriere Dello Sport di Antonio La Rosa si sofferma sull'operazione in dirittura che porterebbe Inzaghi a Palermo. "Il tempo di trovare la quadra", scrive La Rosa, vista la situazione Dionisi da concludere e la rescissione con il Pisa di Pippo per cominciare la sua avventura in rosanero.

Il quotidiano parla dunque della possibilità di una contropartita per velocizzare l'occasione. Il calciatore, in caso, verrebbe prelevato con obbligo di riscatto in caso di promozione. La lista, si sottolinea, è ancora top secret ma due tra i nomi papabili sarebbero quello di Gabriele Piccinini, centrocampista classe 2000 con un contratto fino al 2028, e Alessandro Arena, esterno offensivo della stessa età di Piccinini ma in scadenza nel 2027.

Il giornale infine affronta il tema delle ali d'attacco del Palermo, non congeniali al modo di giocatore del tecnico ex Reggina. L'ipotesi di cessione per Di Francesco, Insigne e Di Mariano è verosimile, considerato anche il contratto in scadenza nel 2026. Anche Di Francesco, il più positivo dei tre, rischia, avendo perso la sua centralità con moduli differenti dal 4-3-3.