Corriere Dello Sport: “Palermo si scommette sull’attacco”

Il reparto offensivo conta già forti elementi come Pohjanpalo, Brunori e il rientrante Corona

Mediagol ⚽️ 8 giugno - 06:27

Nell'articolo odierno del Corriere dello Sport di Paolo Vannini, il Palermo sembra aver già definito il reparto offensivo per la prossima stagione, concentrando le proprie attenzioni altrove sul mercato. Nelle scorse sessioni di mercato la squadra aveva cercato un attaccante di peso, con nomi come Henry, Le Douaron e Pohjanpalo, ma ora la situazione sembra essersi stabilizzata.

Il club rosanero punterà forte su Joel Pohjanpalo, autore di 9 gol in poco più di tre mesi, nonostante un leggero calo nel finale di stagione. Sarà affiancato da Matteo Brunori, che si prepara alla sua quinta stagione consecutiva in maglia rosa e ha recentemente prolungato il contratto fino al 2028. Grande fiducia è riposta anche nella crescita di Jeremy Le Douaron, che nelle ultime partite si è dimostrato uno dei più in forma, superando l'ambientamento iniziale e rivelandosi un attaccante duttile su cui il Palermo intende puntare, anche in virtù dell'investimento di 4 milioni di euro e un contratto fino al 2029.

È scontata la partenza di Thomas Henry, tornato al Verona dopo il prestito. A Palermo rientrerà invece il giovane e promettente Giacomo Corona (classe 2004), che si è messo in mostra con 11 gol nella sua stagione in prestito al Pontedera in Serie C. Il reparto sembra quindi completo, in attesa di capire le intenzioni del nuovo tecnico riguardo agli esterni offensivi già sotto contratto.

Il punto focale del mercato del Palermo si sposta su centrocampo e difesa, ma soprattutto sulla panchina. Nonostante alcune "scaramucce" con il Pisa, il Palermo è "tranquillissimo" riguardo la posizione di Filippo Inzaghi. L'articolo sottolinea che la scelta è già stata fatta e che Inzaghi, attualmente in vacanza a Formentera, sarà l'allenatore rosanero e si sta già muovendo come tale. La rescissione del legame con il Pisa potrebbe ritardare l'ufficialità di qualche giorno, ma non sembrano esserci dubbi.

A metà della prossima settimana è previsto l'arrivo a Palermo di Carlo Osti. Un summit con l'AD Gardini dovrebbe formalizzare la sua conferma come direttore sportivo, dando il via a una serie di mosse operative che ribadiranno la fiducia riposta dalla proprietà nel dirigente.

Il ritiro estivo della squadra si svolgerà in Val d'Aosta, nella località di Chatillon St. Vincent, la stessa che ha ospitato il Cagliari nelle stagioni precedenti. Il raduno è fissato per il 12 luglio, con visite mediche per i nuovi acquisti a Torino presso il J Medical. I primi allenamenti effettivi sono previsti per il 14 o 15 luglio. La squadra lavorerà in quota per almeno due settimane prima di rientrare in Sicilia ai primi di agosto. Il primo impegno ufficiale sarà domenica 17 agosto in Coppa Italia contro la Cremonese.