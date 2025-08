Corriere dello Sport: “Palermo, rebus Vasic. Portiere: c’è l’idea Semper”

Palermo tra idee di pressing e mercato: Vasic resta in bilico, si pensa a Semper per la porta

⚽️ 5 agosto - 08:56

Il nuovo corso del Palermo targato Filippo Inzaghi parte da basi solide ma con una chiara necessità di alzare l’asticella. Il tecnico rosanero punterà su un gioco di pressione alta, simile a quello già proposto in passato: superata la figura del playmaker tradizionale, l’obiettivo sarà lanciare in avanti il prima possibile e sfruttare soprattutto le corsie laterali per costruire. Intensità e aggressività nella zona centrale del campo saranno fondamentali per recuperare palla “alta” e dare ritmo alla manovra.

In questo sistema, Antonio Palumbo rappresenta un'aggiunta di qualità: sebbene venga inquadrato come trequartista, spesso scende nella propria metà campo per dare ordine e geometrie alla squadra. Il centrocampo, al netto della sola uscita di Valerio Verre, rimane quasi invariato rispetto alla scorsa stagione, ma l’idea è quella di ottenere molto di più da un reparto che l’anno scorso ha mostrato delle lacune.

Tra i giocatori in organico restano nomi importanti come Claudio Gomes, Segre, Blin e Ranocchia, capaci di alternarsi nei vari compiti. Ma l’attenzione si concentra soprattutto su Aljosa Vasic, considerato una pedina jolly: può agire sia dietro la punta che come mezzala. Nonostante le difficoltà vissute nell’ultima stagione, il 23enne serbo (nato in Italia) ha mercato — è seguito dall’Empoli — ma gode della fiducia del nuovo allenatore, che sarebbe restio a lasciarlo partire.

Inzaghi e la dirigenza valutano comunque la necessità di un innesto ulteriore a centrocampo, soprattutto tra gli under: al momento non sembrano esserci profili migliori di Vasic disponibili.

Intanto è ufficiale la cessione in prestito oneroso di Kristoffer Lund al Colonia

Sul fronte portieri, con Francesco Bardi in attesa di una risposta e Gomis non ancora confermato, spunta l’idea Adrian Semper (27 anni), protagonista della promozione con il Pisa allenato proprio da Inzaghi. Dopo l’arrivo di Simone Scuffet in Toscana, Semper potrebbe liberarsi

Sale l’attesa per l’amichevole di lusso del 9 agosto contro il Manchester City. Il match, in programma alle 21 allo stadio Renzo Barbera, sarà trasmesso in oltre 60 paesi del mondo, tra cui Cina, Thailandia, Corea del Sud, Brasile, USA e diverse nazioni africane. In Italia, sarà visibile su Sky, Dazn e acquistabile su OneFootball a 4,99 euro.

La conferenza stampa pre-gara di Pep Guardiola è prevista per venerdì 8 agosto alle 19:45 allo stadio, mentre Inzaghi parlerà lo stesso giorno alle 14:00 presso il Cfa di Torretta.