Corriere Dello Sport: “Palermo, nuovo Barbera e rinforzi: Amatucci e Reca”

Il club punta a una intesa di 99 anni e a una ristrutturazione profonda dello stadio

Mediagol ⚽️ 13 giugno - 10:07

L'articolo del Corriere Dello Sport di Antonio La Rosa evidenzia Il passo fondamentale per il futuro del Palermo: è stata raggiunta un'intesa con il Comune per la proroga dell'attuale convenzione dello stadio "Renzo Barbera", in scadenza nel 2026. Questo accordo rappresenta un passaggio necessario e strategico verso una futura concessione pluridecennale, che potrebbe arrivare fino a 99 anni, previa presentazione di un progetto di fattibilità tecnico ed economico da approvare. L'obiettivo dichiarato, come sottolineato dal sindaco Lagalla, è quello di arrivare a una nuova convenzione nei prossimi mesi, anche in vista di una possibile candidatura per Euro 2032.

All'incontro, svoltosi a Villa Niscemi, hanno partecipato figure di spicco del mondo rosanero e del City Football Group. Oltre al presidente del Palermo Dario Mirri e all'amministratore delegato Giovanni Gardini, erano presenti anche Ferran Soriano, AD del City Football Group, e Alberto Galassi, consigliere d'amministrazione di City Group e del Palermo, giunti in città per una riunione di fine stagione e che hanno colto l'occasione per affrontare anche l'argomento stadio. Per il Comune, erano presenti il sindaco Lagalla, gli assessori Brigida Alaimo (Patrimonio) e Alessandro Anello (Sport), e il presidente del Consiglio Comunale, Giulio Tantillo, a testimonianza della volontà istituzionale di collaborare concretamente.

Con la ormai prossima ufficialità dell'arrivo di Pippo Inzaghi come nuovo tecnico e la conferma del DS Osti, i vertici del City Group intendono rilanciare il progetto tecnico puntando decisi alla Serie A. Il mercato entrerà nel vivo non appena sarà annunciato il nuovo allenatore.

Si profila un "asse caldo" con lo Spezia, club da cui provengono alcuni elementi funzionali alle esigenze rosanero, soprattutto per le corsie esterne e il centrocampo. Piace il polacco Arkadiusz Reca (29 anni), uno dei papabili per la fascia sinistra, assieme al croato Domagoj Bradaric (25 anni), reduce da una stagione al Verona in prestito con diritto di riscatto dalla Salernitana. Il ritorno di Salvatore Elia (25 anni) è un'opzione concreta per la corsia di destra.

Per la mediana, l'interesse per il classe 2000 Salvatore Esposito è vivo, ma la complessità dell'operazione ha spinto il Palermo a sondare anche altri profili. Tra questi, il 21enne Lorenzo Amatucci, centrocampista di proprietà della Fiorentina in prestito alla Salernitana, è entrato nei radar del club rosanero.