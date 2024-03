Corriere dello Sport: “Palermo freme, Lecco è un bivio. Corini…”

Secondo il noto quotidiano, il Palermo è obbligato a vincere "per mantenersi in corsa quantomeno per un posto altolocato nei play off".

"Palermo freme, Lecco è un bivio". Titola così l'edizione odierna del "Corriere dello Sport", che punta i riflettori sulla partita in programma alle ore 16:15 allo Stadio "Rigamonti-Ceppi".

"Dopo un inizio a mille all’ora", il Palermo formato trasferta "ha improvvisamente rallentato", ottenendo soltanto un successo, contro la Feralpisalò, nelle ultime nove uscite. "E se la partita si dovesse presentare dai numeri, quelli del Lecco sempre più ultimo, sono deprimenti", si legge. Un solo punto nelle ultime nove gare, quattro sconfitte interne di fila, peggior difesa del torneo. "Ma stavolta Corini alla vigilia ha mandato un messaggio che i suoi devono recepire con attenzione, visti i precedenti: non conta né il nome né la situazione dell’avversario, il Palermo che spesso è inciampato in sfide del genere badi solo a ritrovare se stesso, a diminuire gli errori, in poche parole a vincere per mantenersi in corsa quantomeno per un posto altolocato nei play off".

Intanto, "Corini mantiene lo scudo di una società che non lo tiene sui carboni ardenti ma farà i conti solo a fine stagione". Tuttavia, in questa stagione, non è mai arrivato a tre ko consecutivi e "non può permettersi di farlo adesso", prosegue il noto quotidiano. Per l'occasione, in campo andrà la formazione titolare di Cremona: l’unico dubbio è relativo all'impiego o meno di Chaka Traorè.

