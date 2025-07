Corriere dello Sport: “Palermo-Elia, tormentone ai titoli di coda”

Palermo, sprint sul mercato: Elia vicino, Palumbo in arrivo, idea Cistana per la difesa

⚽️ 10 luglio 2025 (modifica il 10 luglio 2025 | 06:10)

Il Palermo accelera sul mercato e si prepara a chiudere diverse trattative in entrata e uscita. La telenovela legata a Salvatore Elia sembra finalmente arrivata ai titoli di coda. L’esterno destro classe '99, già noto ai tifosi rosanero, si avvicina nuovamente alla Sicilia. La trattativa con lo Spezia, complicata da una vecchia pendenza tra il club ligure e l'entourage del calciatore, si è sbloccata nelle ultime ore. Si parla di un'operazione da 1,5 milioni di euro, e le prossime 48 ore potrebbero essere decisive per la fumata bianca.

In caso di contrattempi, il Palermo tiene in caldo l’alternativa rappresentata da Emmanuel Gyasi dell’Empoli, ma il favorito rimane comunque Elia, che non è stato convocato per il ritiro dello Spezia.

Si muove qualcosa anche a centrocampo, dove la trattativa per Antonio Palumbo è a buon punto. A sbloccare l’affare potrebbe essere il trasferimento di Dario Saric al Modena, inserito come contropartita tecnica. Nel ruolo di vice-Palumbo, tuttavia, il club potrebbe fare affidamento su una risorsa interna: Jacopo Segre, calciatore duttile già in rosa.

Per quanto riguarda il pacchetto arretrato, è emersa l’idea Mattia Bani del Genoa, anche se la trattativa è resa complessa dalla volontà dei rossoblù di trattenere il centrale, a cui è stato proposto un rinnovo. Più accessibile invece la pista che porta ad Andrea Cistana, rimasto svincolato dopo la mancata iscrizione del Brescia in Serie C. Il difensore arriverebbe a Palermo motivato e pronto a rilanciarsi.

In uscita, il portiere Sebastiano Desplanches (22) è in lista per una possibile cessione in prestito.

Il City Group, proprietario del club rosanero, continua dunque a muoversi con decisione per consegnare al tecnico una rosa sempre più competitiva, puntando su giocatori funzionali al progetto ma anche già pronti per la categoria.