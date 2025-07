Corriere dello Sport: “Palermo, ecco Gyasi. Adesso Lezzerini”

Sul fronte portieri, la situazione è in pieno fermento. È ufficiale il prestito di Manfredi Nespola all’Arzignano, club di Serie C. Intanto, mentre Gomis e Desplanches continuano a lavorare in ritiro, il futuro di quest’ultimo sembra segnato: sul giovane nazionale azzurro si sono mosse Pescara e Cremonese, con i grigiorossi che potrebbero offrirgli la possibilità di confrontarsi con la Serie A. In caso di partenza, tra le opzioni per sostituirlo resta viva la pista Lezzerini, svincolato dopo l’ultima esperienza al Brescia.