Corriere dello Sport: “Palermo contro l’incubo delle soste. Torna Gomes?”

"Palermo contro l’incubo delle soste". Apre così l'edizione odierna del "Corriere dello Sport", che punta i riflettori in casa Palermo alla vigilia della sfida contro l'Ascoli, in programma sabato pomeriggio allo Stadio "Del Duca". La squadra di Eugenio Corini, dunque, tornerà in casa dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali. E l'anno scorso, dopo ogni stop del campionato, Matteo Brunori e compagni hanno "perso o non convinto". Le sconfitte casalinghe contro Sudtirol e Venezia, il rocambolesco pareggio in rimonta a Perugia, il ko in quel di Parma. "Corini ha ben presente il dato ma è convinto che la caratura della squadra oggi sia diversa e si aspetta risposte adeguate".