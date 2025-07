Corriere Dello Sport: “Palermo al via, dopo Gyasi tocca a Bani”

Palumbo vicinissimo, c’è Cistana. Venticinque i giocatori convocati ma Inzaghi aspetta altri rinforzi

Mediagol ⚽️ 13 luglio - 08:22

Nell'articolo odierno del Corriere Dello Sport di Antonio La Rosa, si evidenzia un Palermo che si prepara per l'inizio della stagione con importanti movimenti di mercato, in concomitanza con l'avvio del ritiro precampionato in Valle d'Aosta, che si terrà da oggi fino al 1° agosto.

Tra i primi "botti" in arrivo, spiccano l'esterno destro Emmanuel Gyasi dall'Empoli, per cui è fatta e firmerà un biennale, e il jolly offensivo Antonio Palumbo. Nonostante alcuni intoppi nel mercato, come il mancato affare Elia (sostituito da Gyasi) e i tempi più lunghi per Palumbo, il ds Osti punta ad avere i nuovi volti a disposizione del tecnico Inzaghi il prima possibile.

La società rosanero sta inoltre lavorando con il Modena per trovare la formula giusta per il trasferimento di Saric, che aveva rifiutato la destinazione, valutando l'inserimento dell'esterno offensivo Francesco Di Mariano come contropartita tecnica.

Sul fronte difensivo, il Palermo continua a pressare per Mattia Bani del Genoa. Nonostante la reticenza del club ligure, il giocatore è interessato a un triennale con i rosanero e il suo contratto in scadenza nel 2026 rafforza la posizione del Palermo. Resta calda anche la pista per lo svincolato Andrea Cistana, seguito anche dal Venezia, e per il profilo Under Lorenzo Lucchesi della Fiorentina.

Per quanto riguarda le uscite, il centrocampista Valerio Verre è nel mirino del Pescara, che mostra interesse anche per il portiere Sebastiano Desplanches. È stata ufficializzata la conferma di Cristiano Del Grosso alla guida della Primavera.

La squadra si radunerà questa mattina a Saint Vincent per il primo allenamento del pomeriggio allo stadio “E. Brunod” di Chatillon. Tra i convocati, solo un nuovo volto (Augello) e l'aggregazione di quattro ragazzi della Primavera: i difensori Avena (2007) e Nicolosi (2006), e i centrocampisti Brutto (2007) e Squillacioti (2008). I non convocati (Buttaro, Di Mariano, Insigne, Nikolaou, Saric, Verre) si alleneranno a Palermo in attesa di un trasferimento