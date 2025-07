Corriere dello Sport: “Il Palermo funziona, Inzaghi soddisfatto”

Cinque reti agli svizzeri del Paradiso: Ceccaroni, Le Douaron, Di Francesco, Corona e Brunori in gol

⚽️ 21 luglio - 08:10

Altra tappa positiva per il precampionato del Palermo, che a Chatillon, allo stadio “E. Brunod”, ha superato per 5-1 il Paradiso, squadra della terza divisione svizzera, di livello comunque superiore rispetto alla Rappresentativa Valle d’Aosta affrontata nel primo test. In attesa dell’ufficialità per l’arrivo del trequartista Antonio Palumbo, mister Filippo Inzaghi ha approfittato della gara per testare una nuova soluzione tattica.

Nel primo tempo il tecnico ha infatti abbandonato il 3-4-2-1 a favore di un 3-5-2, con Blin regista affiancato da Segre e Vasic in mediana. In avanti, il tandem composto da Le Douaron e Pohjanpalo, mentre in difesa, complice l’assenza di Magnani, è toccato a Peda guidare la linea a tre completata da Diakité e Ceccaroni. Da segnalare l’ottimo esordio da titolare di Augello sulla fascia sinistra.

Molto interessante la posizione di Vasic, che ha agito da jolly tra centrocampo e trequarti. Ed è stato proprio lui, dopo pochi minuti, a confezionare l’assist per il vantaggio firmato Ceccaroni. Il raddoppio è arrivato prima dell’intervallo grazie a Le Douaron, bravo a sfruttare una sponda di Peda e a infilare il portiere con un sinistro potente sotto la traversa. Prima della pausa, si è messo in luce anche Pierozzi, protagonista in una bella azione corale.

Nella ripresa spazio a una formazione completamente rinnovata, con il solo Peda confermato inizialmente. Gli svizzeri hanno accorciato le distanze con un colpo di testa di Rasic, ma subito dopo è stato Di Francesco a firmare il 3-1, sfruttando un’azione rifinita da Corona, che si è poi iscritto anche al tabellino dei marcatori con il 4-1. In pieno recupero, è arrivato il primo sigillo stagionale di Brunori, per il definitivo 5-1.

Nel post partita, Inzaghi ha sottolineato con soddisfazione l’atteggiamento della squadra: una prova “tosta” che ha mostrato «molta volontà» e segnali incoraggianti, anche se, a suo dire, manca ancora un po’ di velocità. L’analisi è positiva: «Mi sono piaciuti tutti».