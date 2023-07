Corriere dello Sport: “Calciomercato Palermo, viva la pista Corrado dalla Ternana”

Tanti i nomi sul piatto del ds del Palermo per la corsia mancina, ma nessuna trattativa concretamente avviata. L'edizione odierna del "Corriere dello Sport" si sofferma sulla pista che (ri)porterebbe Niccolò Corrado in rosanero. Laterale classe 2000 attualmente in forza alla Ternana, Corrado ha già vestito la maglia del Palermo tra il 2020 e il 2021. Secondo il noto quotidiano, l'interesse del club di Viale del Fante c'è ed è vivo, così però come le tante offerte anche dalla Serie A. Seguiranno aggiornamenti.