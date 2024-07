Corriere dello Sport: “Altro Palermo, Caso e Valoti per Dionisi. Piace Kamate”

Il trequartista del Frosinone ed il centrocampista di proprietà del Monza valutati, nel mirino anche il giovane francese dell'Inter.

"Altro Palermo: Caso e Valoti per Dionisi". Titola così l'edizione odierna del "Corriere dello Sport", che punta i riflettori in casa Palermo. Il direttore sportivo Morgan De Sanctis è al lavoro per allestire un organico competitivo al fine di lottare per la promozione in Serie A. "Sarà un Palermo che farà leva sugli esterni d’attacco quello che prenderà forma nel momento in cui il mercato in casa rosanero decollerà. [...] Dopo un anno, l’obiettivo è ancora un Palermo costruito per fare male all’avversario", si legge.

Serviranno, dunque, giocatori compatibili con il 4-3-3 o il 4-2-3-1, le due formule che con ogni probabilità proporrà il nuovo tecnico Alessio Dionisi. Anche le opzioni 4-3-1-2 o 4-3-2-1 non sono da escludere, ma sul mercato ci sono laterali d'attacco impiegabili anche come trequartisti, come Giuseppe Caso del Frosinone, "rimasto nei radar rosanero".

"Il mercato è certamente un’opportunità (piace il 19enne francese Issiaka Kamate di proprietà dell’Inter) ma l’utilità di giocatori come Di Francesco e Di Mariano non verrà sottovalutata". Se il primo può essere un punto fermo, il futuro dell'ex Venezia resta da decifrare. "Rientra nei programmi del club e lui vuole restare ma dovrà guadagnarsi il rinnovo del contratto in scadenza nel 2025. E non ci sono sentori di un accordo", si legge. E poi c’è Insigne che, dopo una stagione deludente, dovrà provare a rilanciarsi. In attesa delle ufficialità del portiere Alfred Gomis e del difensare Dimitris Nikolaou, "i riflettori sono puntati anche sul centrocampo. I rosanero seguono con attenzione Luis Hasa della 9 Juventus e sono alla finestra anche per Mattia Valoti, rientrato al Manza dopo il prestito al Pisa", conclude il noto quotidiano.