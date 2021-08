Coronavirus Sicilia, il bollettino del 14 agosto: 1.013 nuovi casi, 3 morti

I dati, aggiornati ad oggi sabato 14 luglio, relativi alla situazione epidemiologica sull'Isola

Sono 1.013 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia.

Rimane sopra mille il numero di nuovi positivi al Covid-19 sull'Isola, 3 le vittime e 453 i guariti. 18.614 i tamponi, con un tasso di positività al 5,4%. Sono 531 i pazienti nei reparti, con un incremento di 32 unità rispetto a ieri e un tasso di occupazione al 14,7%. 65 i posti letto occupati nelle terapie intensive (tasso dell'8,6%) con 7 nuovi ingressi in rianimazione nelle ultime 24 ore. In totale sono 17.487 gli attuali positivi in Sicilia.