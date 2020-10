Coronavirus, riapertura degli stadi: Palermo e Catania pressano la Regione. Le ultime

“Tifosi allo stadio, i rosa e il Catania pressano la Regione”.

Titola così l’edizione odierna del ‘Giornale di Sicilia’. Nella giornata di ieri, il presidente del Palermo Dario Mirri e l’amministratore unico del Catania Nico Le Mura hanno incontrato a Torre del Grifo l’assessore regionale allo Sport, Manlio Messina.

Nel corso dell’incontro, “d’intesa tra i massimi rappresentanti dei due club e con il consigliere di amministrazione SIGI Nuccio La Ferlita, sono state definite richieste urgenti e principali, avanzate al governo regionale: riapertura parziale degli stadi, compatibile con l’emergenza epidemiologica in corso, e misure di sostegno alle società sportive professionistiche, alle prese in questa fase con introiti drasticamente ridotti se non addirittura azzerati”, ha informato il club di viale del Fante attraverso il proprio sito di riferimento.

Il Palermo, dunque, in occasione dell’esordio fra le mura del “Renzo Barbera” contro l’Avellino, sfida in programma domenica pomeriggio, spera di aprire le porte ad un migliaio di tifosi. Seguiranno aggiornamenti…