Coronavirus, Orlando promuove i controlli con i droni a Palermo: “Speriamo di averli a disposizione già da venerdì”

Anche Palermo dice sì al controllo con i droni.

Dopo l’annuncio del Sindaco di Messina Cateno De Luca sull’utilizzo di droni in città per controllare – e richiamare – i cittadini al rispetto dei divieti imposti dal Governo per limitare la diffusione del Covid-19, anche Palermo sembrerebbe decisa ad affidarsi alla tecnologia dei piccoli aeromobili a pilotaggio, per monitorare il comportamento dei propri cittadini durante la quarantena. Ad annunciarlo, nel corso della seduta di oggi del Consiglio Comunale, è stato lo stesso Sindaco del capoluogo siciliano Leoluca Orlando.

“Da venerdì speriamo di avere a disposizione i droni. Enac ha autorizzato il Comune a fare utilizzare i droni alla polizia municipale – ha aggiunto Orlando –. Abbiamo stipulato il contratto di assicurazione fino al 31 dicembre per monitorare al meglio la città, soprattutto nelle prossime giornate di festa”.