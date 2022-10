Corini: “Vorrei dire ai tifosi che domani vinceremo ma noi possiamo non vendere fumo”

Mancano circa ventiquattro ore alla sfida tra Palermo e Pisa , match della nona giornata del campionato di Serie B 2022-2023 , in programma sabato 14 ottobre alle 14:00 allo stadio "Renzo Barbera". Il tecnico della compagine rosanero Eugenio Corini , alla vigilia della gara contro i toscani guidati da Luca D'Angelo , è intervenuto in conferenza stampa per analizzare le criticità del prossimo match in cui Brunori e compagni saranno chiamati a riscattare la cocente sconfitta ottenuta contro la Ternana . Di seguito, le dichiarazioni di Corini .

"Se tu hai una visione sul futuro devi anche affrontare la realtà. Io spingo i miei ragazzi ad affrontare il massimo della pressione, spingo al massimo e capisco chi è in condizione e chi lo è un po' meno. Se un giocatore tecnico è aggressivo 4 deve arrivare a 7, chi lo è 10 deve arrivare a 14. Io l'ho vissuto sulla mia pelle da calciatore. Vedere gli ultimi minuti di Terni non mi rappresenta affatto. Domani dobbiamo fare una partita da questo punto di vista irreprensibile, vorrei dire a tutti i tifosi che vinceremo, ma non posso dirlo. Il 5-0 del ritiro è chiaro che sia nella mente di tutti, ma dobbiamo essere umili ed affrontare la realtà ogni giorno, se perdiamo 5 delle ultime sei gare le problematiche sono sotto gli occhi di tutti. Non possiamo vendere fumo, dobbiamo dire le cose come stanno e che noi anche se siamo il Palermo dobbiamo lottare per salvarci".