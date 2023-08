Corini: “Volevo valutare Mancuso con Brunori e poi Segre con Stulac e Gomes. Lund…”

Il match amichevole è terminato col punteggio di 5-1 in favore del Palermo sul Melita. Ha aperto le marcature per i rosa il capitano Brunori, seguito dal raddoppio di Di Mariano, tris e poker firmati Soleri e quinto gol firmato Valente. Per la formazione maltese lo splendido gol su punizione di Motta. Queste le dichiarazioni nel post partita del tecnico Eugenio Corini:

"Oggi l'idea era quella di presentare tutti i ragazzi alla nostra gente. Ho scelto squadra molto tecnica nel primo tempo, bene nella fase di possesso molto meno bene in fase di non possesso. La gara è stata fatta con voglia e applicazione. Abbiamo creato tante occasioni, magari un paio di gol annullati non so se erano in fuorigioco, ma va bene così. Volevo privilegiare il palleggio, valutare Mancuso con Brunori per capire la sia attitudine a chiudere verso la porta sui molti cross che abbiamo fatto dalle corsie. Volevo osservare Segre con Stulac e Gomes, Insigne nelle due fasi, poi nel secondo tempo ho schierato una squadra più equilibrata. Lund ha fatto bene, è un giocatore che ha grande gamba e ottime doti atletiche, ovviamente ha sofferto un po’ l’intensità dei nostri allenamenti, ma ha voglia é disciplinato ed ha buone doti tecniche. Buon acquisto che col tempo non potrà che migliorare".