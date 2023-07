Corini: “Voglio squadra propositiva. Stulac è già a disposizione, siamo contenti”

Parola ad Eugenio Corini. L'allenatore del Palermo - in sede di conferenza stampa - direttamente dal ritiro in Trentino-Alto Adige ha approfondito alcuni temi che riguardano la stagione 2023-2024 dei rosanero. Il club targato City Football Group è tra i più attivi sul mercato in Serie B e si appresta a vivere una stagione da protagonista in cadetteria. Di seguito, le sue parole:

"Stulac? Siamo contenti di averlo recuperato, è già tornato a disposizione per le ultime due partite della scorsa stagione. Non gioca da un pò di tempo e dobbiamo accompagnarlo nel suo percorso di crescita fisica. Voglio che tutti si sentano titolari. Stulac ha attitudini particolari, posso alzare la qualità davanti. Ci sarà la possibilità di variare il tema, voglio una squadra propositiva. Non ho problemi ad affrontare il calcio in una certa maniera. Non mi impaurisce niente perché ho trovato le risorse per affrontare qualsiasi cosa. So cosa vuol dire lottare per questo obiettivo a Palermo. Se saremo pronti ad andare in Serie A lo dirà il campionato. Non è che se urlo ai quattro venti che andremo in Serie A allora ci andremo"