Corini: “Voglio l’atteggiamento di Reggio Emilia. Stulac in panchina? Valutazione…”

Il tecnico Eugenio Corini presenta in sala stampa la sfida tra Palermo e Feralpisalò, valida per la quarta giornata di Serie B.

Prima gara casalinga nel campionato di Serie B che proseguono il proprio cammino con la sfida contro la Feralpisalò di Stefano Vecchi che nelle prime tre giornate ha solo rimediato sconfitte. I rosa sono invece reduci dalla vittoria del "Mapei Stadium" contro la Reggiana per 1-3. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico del Palermo, Eugenio Corini, alla vigilia del match in programma sabato alle 18.30:

"Non mi piacciono i voti, è stato un mercato costruito tre giorni dopo la partita col Brescia. Mercato anche di prospettiva, alzare livello di personalità della squadra. Le cose perfette non esistono, ottimo lavoro, squadra è cresciuta. Dobbiamo fare una buona partita e poi ottimizzare le risorse durante la sosta. Vecchi è un tecnico molto bravo, usa un modulo dinamico, giocatori esperienza e giovani interessanti. Avversario pronto, abbiamo le caratteristiche per vincere questa partita e lo dobbiamo fare vedere. Voglio vedere lo stesso atteggiamento di Reggio Emilia, quello che è mancato troppe volte l’anno scorso. Stulac? Valutazione fatta rispetto a come giocava la Reggiana. Non volevo regalare niente su un campo aperto. Feralpisalò cambia modulo? Quando le squadre contro di noi cambiano sistema significa che ci temono. Mi aspetto che possano cambiare qualcosa, siamo pronti a leggerlo".