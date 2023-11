Corini: “Vogliamo tornare a vincere. Assenze? Abbiamo giuste risorse per fare bene”

"C'è voglia di riprendere e di fare. Sempre stata e sempre ci sarà. Se vuoi fare un campionato competitivo devi essere equilibrato sia quando vinci sia quando perdi. Due sconfitte fanno male ma bisogna essere uomini forti. Siamo qua per lavorare e per fare il meglio ogni giorno. La volontà è di fare una grande partita con il Brescia e una vittoria ci riproporrebbe nelle prime posizioni. Come già detto vogliamo stare attaccati alle prime in classifica. Segre out? Assenza importante, recuperando Coulibaly e perdendo Jacopo restiamo quattro per tre posti. Purtroppo ha la febbre e non è recuperabile. Abbiamo lo stesso le giuste risorse per fare una grande partita. Variazione tattica? Bisogna essere coerenti, poi dentro l'occupazione degli spazi c'è sempre qualche variazione. La squadra è stata costruita per un certo tipo di abito e bisogna continuare su questa linea. Quando vesti la maglia del Palermo ogni partita ha un peso specifico, sentiamo il fatto di aver perso le ultime due. Abbiamo voglia di tornare a vincere davanti al nostro pubblico. Dobbiamo reagire alle ultime due sconfitte".