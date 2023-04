Corini: “Vogliamo finire il campionato alla grande. Aurelio? Ecco quando rientrerà”

Manca sempre meno a Palermo-Benevento , sfida valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie B in programma domani pomeriggio allo stadio "Renzo Barbera". Ultima spiaggia per conquistare un posto ai prossimi playoff per i rosanero, dopo l'amaro ko rimediato in casa del Venezia. Un impegno presentato alla vigilia dal tecnico Eugenio Corini, intervenuto nella consueta conferenza stampa pre gara.

"Rispetto all'obiettivo della società avrei detto che non sarebbe stato male stare a tre punti dai playoff a maggio. Bisogna avere la lucidità di capire chi siamo e chi vogliamo diventare. Vogliamo finire alla grande questo campionato. Stulac? Ha lavorato a Manchester, ha risposto a determinati sviluppi dal punto di vista atletico. Avrà un paio di settimane di adattamento e se tutto dovesse andare nel migliore dei modi potrebbe tornare a disposizione nelle ultime due giornate di campionato. Qualche musata l'abbiamo presa, quando ho parlato di sogno sapevo che il percorso non era del tutto corretto per dire che volevamo vincere il campionato. Qualche risultato non ci ha premiati, siamo tra quelli che abbiamo perso meno. Se nei sette pareggi portavamo qualche vittoria saremmo pienamente dentro ai playoff. Non ci siamo riusciti ed è un nostro difetto ma vogliamo chiudere alla grande questo campionato. Sala? Appena rientrato l'ho messo per gli spezzoni di partita, ha fatto bene con noi. A Venezia ha conquistato il rigore, domani Marco riprenderà il suo posto dal 1' minuto. Aurelio? Pensiamo possa rientrare per la SPAL"