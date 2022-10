Corini: “Visita Marwood costruttiva, City Group vicino a squadra. Infortunio Elia…”

Giornata di vigilia per il Palermo che, archiviato lo scialbo 0-0 interno contro il Cittadella, si prepara a tornare in campo per affrontare il Modena al "Braglia". Un impegno importante per i rosanero, decisi a tornare al successo - che manca ormai dal 9 settembre, e ad allontanarsi dalla zona rossa della classifica. A parlare a poco più di ventiquattro ore dalla sfida è il tecnico Eugenio Corini, intervenuto in conferenza stampa.