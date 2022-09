Corini: “Vido può sostituire Brunori o affiancarlo. Sulle provocazioni di Cassano…”

"Giocare alle 14.00 non è semplice. Ieri e oggi abbiamo fatto pranzare i ragazzi alle 11.00 per abituarli a qualcosa di diverso. E' un cambiamento radicale su cui abbiamo lavorato. Stiamo facendo il meglio per affrontare questa variazione nel modo corretto. La Reggina gioca con un 4-3-3 di qualità. Hanno spinta sui laterali bassi e una linea difensiva importante. Majer è un giocatore di talento, hanno calciatori che si inseriscono. Hanno Menez che è un talento puro. E' una squadra che sa giocare e che ti attacca rapidamente. Dobbiamo essere consapevoli, appena sbagliamo una sfumatura loro possono colpirci e farci male. Cassano e le parole sul mio operato? Quando fai questo mestiere devi accettare qualsiasi cosa. Non mi va di rispondere perché non mi interessa. Rispetto le opinioni di tutti, mi posso trovare d'accordo o meno. So solo che sono stato scelto da una società importante e sono gratificato di questo.Vido? E' un talento che ha cambiato parecchie squadre in questi anni. Ha fatto percepire di avere qualità, l'anno scorso ha fatto bene a Cremona e a Ferrara. Nel nostro sistema può sostituire Brunori e in altre può giocargli vicino".