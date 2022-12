Corini: “Miglior primo tempo dell’anno. Damiani ha qualità, Vido e Brunori…”

"Como più compatto con un blocco più basso nella ripresa. Bisogna essere reattivi, veloci a leggere le situazioni. I subentrati hanno fatto bene, abbiamo fatto una grande partita a Benevento così come stasera. Andate a vedere la rosa del Como, specialmente l'attacco. Nel primo tempo si è giocato in sessanta metri e c'è stato un dispendio di energia maggiore. Nessuna preoccupazione per la condizione fisica della squadra in vista di Ferrara tra pochi giorni. Saric rientrava da un infortunio, così come Stulac che ha calciato a fil di palo. Un gol in quattro partite casalinghe? Peccato, c'è stato anche un pizzico di sfortuna. Sala ha avuto problematiche ora ha trovato continuità. Contento anche per Bettella, molto bravo nella costruzione. Damiani lo stimo, ha qualità e sono sempre contento quando vedo un centrocampista proporre in avanti, anche se sbaglia. Alle volte le partite si vincono anche con un calcio di rigore al novantaquattresimo. Di Mariano ha gamba e resistenza. Anche a Novara aveva cambiato fascia. La sua duttilità mi permette di inserire un'altra punta. Francesco è stato pericoloso nelle ripartenze a seguito delle occasioni del Como. Vido e Brunori hanno lavorato bene concludendo verso la porta anche se alle volte non erano posizionati perfettamente in area nei cross. Forse quello di stasera è stato il miglior primo tempo dell'anno".