Corini: “Venezia? Mi prendo colpe solo su alcune dinamiche. Di Mariano e Valente…”

Manca sempre meno a Benevento-Palermo , match valido per la quindicesima giornata di Serie B, in programma domenica allo stadio "Vigorito". Un impegno che darà la possibilità sia padroni di casa che alla formazione ospite, di prendere ulteriormente le distanze dalle zone calde della classifica. Lo sa bene il tecnico Eugenio Corini che, nella consueta conferenza stampa, ha presentato la sfida che andrà in scena tra poco più di quarantotto ore.

"C'è sempre pressione, spesso ho parlato di equilibrio. Non ci siamo esaltati dopo i 4 risultati utili e non dobbiamo deprimerci adesso. Ci sono vari aspetti, mi prendo alcune colpe su determinate dinamiche, con il Venezia in parte perché non tutte sono state colpe nostre. Dopo i 30/35 minuti della gara loro hanno avuto i minuti finali del primo tempo della gara dove ci hanno messo in difficoltà. Anche all'inizio del primo tempo siamo andati bene, ci siamo presi un rigore concesso ed uno che non ci è stato dato. Abbiamo avuto 2 o 3 situazioni pericolose quindi abbiamo anche costruito. Di Mariano ci dà una grande mano, così come anche Valente che è stato molto pericoloso, ha servito una palla gol proprio a Di Mariano che per poco non ha goduto della gioia del gol".