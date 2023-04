Corini: “Venezia? Certifica l’equilibro del campionato. Ho variabilità in attacco”

"A volte su qualche giro perimetrale il muro è fitto e non è facile calciare dal limite. Quando riesci a sviluppare bene in catena laterale puoi anche cercare la soluzione del tiro da fuori area. I gol sono importanti, non è un problema chi li riesce a fare. Anche i centrocampisti sono importanti in questo senso e stiamo lavorando per far sì che accada. Venezia? Squadra che certifica l'equilibrio di questo campionato, stanno facendo buonissime partite. Hanno vinto con Ascoli e Como e hanno perso con la Reggina giocando una partita di livello. La partita d'andata non dovevamo perderla, ecco perché a volte dico che siamo stati penalizzati. Ma ormai è andata così e va bene lo stesso. Primi venti minuti con il Cosenza eravamo aggressivi e corti, ci hanno rallentato. Nei novantacinque minuti non puoi sempre avere il predominio, loro hanno difeso bene. Gli attaccanti? Ho variabilità, Tutino è entrato dopo una buona partita con il Parma. Sto cercando di capire quali siano le soluzioni giuste a partita in corso. Dobbiamo guardare chi eravamo noi e cosa vogliamo diventare. Ho spinto anche io il sogno, spesso ci è mancata la virgola e dobbiamo continuare a lavorare su questo per il futuro"