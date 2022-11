Corini: “Venezia buona squadra, fatica a comprendere il gol annullato. Brunori…”

"C'è un valore degli avversari. Il Venezia in gare esterne ha fatto molto bene. Abbiamo anche sofferto il fatto che il Venezia sia davvero una buona squadra. Nel primo tempo abbiamo fatto delle cose buone non concretizzate per errori nostri nell'ultimo passaggio. C'è stata la possibilità di pareggiarla e sarebbe stato anche giusto. Due soste altrettante sconfitte? Sono dati statistici dei quali prendiamo atto però contro SudTirol e oggi non meritavamo la sconfitta. Ci lavoreremo affondo. Nostro 3-5-2 con Valente esterno a tutta fascia? Lo ha sempre fatto, il nostro è un 4-3-3 che in fase di non possesso può diventare un 3-5-2. Errore di Brunori dal dischetto? Non è riuscito a fare gol, ma si è presentato come doveva come un capitano deve fare, sa che deve prendere delle responsabilità. Io faccio fatica a parlare di svolte. Cosenza ed oggi potevano essere gare dove potevamo venir fuori con risultati diversi. La prestazione di Cosenza ed oggi non sono state premiate per come avrei voluto. Faccio fatica a comprendere diversi episodi come il gol annullato."