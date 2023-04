Corini: “Emozionante vedere quel ‘muro’ rosanero. Cosenza? Mio messaggio ai tifosi”

"Abbiamo la consapevolezza e oggi lo abbiamo dimostrato in un campo difficile contro una squadra ultra qualitativa. Lo avete visto anche nei cambi che ha sviluppato. Una squadra che ci ha rispettato, perché all'inizio non ha scelto una punta fisica, hanno fatto giocare Vazquez finto nove. Questo vuol dire che il Palermo è cresciuto come identità e gli avversari sanno che abbiamo una consapevolezza importante. E l'abbiamo messa in campo. Ce la siamo giocata alla pari. I tifosi? E' stato emozionante vedere quel muro rosanero, è stato straordinario come ci hanno accompagnato. Ci hanno spinto e lo dico spesso: quando siamo insieme siamo forti. Vi aspetto ultra numerosi per vincere contro il Cosenza, affronteremo una squadra in salute, che sta molto bene. Vogliamo tornare alla vittoria per ambire a questa zona playoff che secondo me possiamo raggiungere"