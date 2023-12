Corini: “Vasic e Insigne rientrati. Parma compatto. Ecco perché Bigon era a Palermo”

Il Palermo si prepara alla difficile trasferta contro la capolista della Serie B. Queste le dichiarazioni in sala stampa di mister Corini alla vigilia del match contro il Parma in programma domenica alle 16:15:

"Il dato positivo è che abbiamo recuperato quattro giocatori e anche Coulibaly che da un punto di vista condizionale l'abbiamo perso per un paio di giorni. Vasic e Insigne rientrano dopo un periodo più lungo, devono lavorare per recuperare una condizione importante. Abbiamo quattro partite importantissime da qui alla fine del girone d'andata. Speriamo di recuperare anche Ceccaroni per le prossime. Il Parma squadra importante, hanno una turnazione di livello. Hanno una rosa ampia con tutte le caratteristiche giuste. E' una squadra in fiducia, lo abbiamo visto anche in Coppa Italia con la Fiorentina. Affronteremo un avversario costruito per fare un campionato di vertice e che sta rispettando i pronostici di inizio anno".