Corini: “Valutazioni diverse in vista di Como e Spal. Mercato? Rispondo così”

È tutto pronto per Palermo-Como, match in programma giovedì 8 dicembre alle ore 20:30 allo stadio Renzo Barbera, valido per la quindicesima giornata di Serie B. Si tratta di un impegno importante per la compagine rosanero, in cerca di continuità dopo il successo maturato a Benevento, deciso da una rete di Brunori. Una sfida presentata dal tecnico Eugenio Corini, intervenuto nella consueta conferenza stampa della vigilia.