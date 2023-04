Corini: “Valente pensiamo di recuperarlo. Verre trequartista? Lo abbiamo valutato”

"Valente? Ha preso una botta al ginocchio, ha fatto un lavoro differenziato. Oggi parzialmente in gruppo, abbiamo ancora un allenamento domani. Pensiamo di poterlo recuperare poi farò una valutazione complessiva dal punto di vista tattico. Mancano quattro partite, è difficile stravolgere qualcosa su cui hai lavorato. Le alternative cambiando sistema non sono quelle corrette per sviluppare qualcosa di diverso. Bisogna cercare di capire come andare a riempire quella posizione eventualmente. Verre trequartista? Lo abbiamo valutato anche prima di Venezia ma in quel caso avevamo Saric in più. Avrei quattro centrocampisti per tre ruoli. Vogliamo consolidare quanto fatto. Voglio consolidare adattando qualche giocatore perché secondo me in questo momento è fondamentale. Le partite hanno spunti tecnici-tattici ma c'è sempre una componente emotiva. La voglia di vincere ci rimane spesso strozzata in gola in questo periodo"