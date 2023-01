Corini: “Valente fondamentale per noi. Mercato? Mi aspetto qualcosa, la società…”

Termina con un rocambolesco 3-3 la sfida tra Perugia e Palermo, andata in scena questo pomeriggio al "Curi". Dopo un buon primo tempo il Grifo viene rimontato e vede sfumare la terza vittoria consecutiva con la rete di Brunori al minuto 89. Una sfida, al termine della quale, il tecnico rosanero Eugenio Corini ha preso parola per analizzare la prova e soffermarsi sul mercato.

"Mercato? Sì, mi aspetto qualcosa.Arriveranno giocatori che ho richiesto e stiamo lavorando con la società. Ma non abbiamo una panchina corta, tutti coloro che sono entrati a partita in corso hanno fatto davvero bene, come ad esempio Saric, di cui sono molto contento. E poi ringrazio davanti a voi della stampa Nicola Valente che oggi è stato fondamentale per noi. Anche se è arrivato un po’ tardi in Serie B sta dimostrando di valere tantissimo. Adesso lascio a lui il meritato palcoscenico".