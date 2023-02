Corini: “Tutto su condizioni Marconi. Tutino e Di Mariano dal 1′? Rispondo così”

Giornata di vigilia per il Palermo, che domani pomeriggio alle 14:00, affronterà al "Druso" il SudTirol di Bisoli nella sfida valida per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie B. Dopo il pareggio ottenuto lo scorso weekend al "Renzo Barbera" contro la capolista Frosinone, i rosanero torneranno in campo con l'obiettivo di fare punti in ottica playoff. Un impegno presentato alla vigilia dal tecnico Eugenio Corini, intervenuto nella consueta conferenza stampa pre gara.