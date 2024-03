Corini: “Turnover e cambio Brunori-Mancuso, vi spiego. Con il Lecco dobbiamo vincere”

"Turnover? So di avere una squadra che ha qualità, caratteristiche, ho visto qualche ragazzo stanco e ho preferito fare qualche cambio. Henderson stava facendo una buona partita, purtroppo ho dovuto fare una scelta tattica in funzione dell'inferiorità. Mancuso è entrato bene, la scelta è stata dettata dal fatto che avevamo del campo da attaccare, un giocatore che attaccasse la profondità, allungasse la loro linea per prendersi degli spazi dentro. Quando perdi però so che diventa difficile trovare spunti positivi. Mancano dieci partite, sono veramente tante. Dobbiamo uscire da questo momento di empasse, tre partite in una settimana sono state difficili per noi, ci hanno respinto indietro. Adesso dobbiamo rigenerarci, abbiamo una settimana lunga che ci aspetta per andare ad affrontare il Lecco. Dobbiamo vincere questa partita, poi ne mancheranno nove. I punti sono ancora tanti. Dobbiamo lavorare sugli aspetti che purtroppo ci hanno penalizzato, riconsolidare determinate cose che ci hanno fatto risalire in classifica e ripartire. Il Brescia può puntare tranquillamente ai playoff, il Lecco è in un momento di difficoltà, so che ha perso anche oggi. Ma tutte le partite in Serie B sono difficili, dipenderà tanto dal nostro atteggiamento, dalla nostra volontà. Voglio vedere la voglia di uscire da queste due sconfitte che ci hanno penalizzato tanto".