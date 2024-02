Corini: “Troppa frenesia, nessun contraccolpo psicologico. Chaka? Ottimo impatto”

“Loro hanno avuto la possibilità di ripartire. Con un attaccante come Raimondo basta un lancio lungo”. Lo ha detto Eugenio Corini, intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro la Ternana, andata in scena questa sera allo Stadio “Renzo Barbera”. “È stato un concetto di frenesia. Non bisogna pensare a volte di fare gol con due passaggi, a volte bisogna controllare il gioco ed abbassare il ritmo. Chaka? Buona partita di qualità ed intensità. Sapevo che poteva lasciare qualcosa ma penso abbia avuto un ottimo impatto. Quanto ha influito il pari di Cremona oggi? Se vedete come abbiamo reagito all'1-0... Abbiamo recuperato una situazione di svantaggio presto, con un gran gol di Lund. Nel secondo tempo c'è stato equilibrio anche se non sono state prodotte grandi occasioni. Dal momento del 2 a 1 la squadra non ha avuto la pazienza necessaria e la Ternana ha legittimato la vittoria con una grande partita".