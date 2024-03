Corini: “Tre punti fondamentali, non si può vincere sempre dominando”

"Oggi era fondamentale vincere e lo abbiamo fatto senza subire gol". Lo ha detto Eugenio Corini , intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro il Lecco , andata in scena questo pomeriggio allo Stadio "Rigamonti-Ceppi". Dopo due sconfitte di fila, i rosanero sono tornati al successo grazie alla rete siglata nel primo tempo da Ionut Nedelcearu .

"Era una partita tosta e complicata sia emotivamente, sia per il campo sintetico reso ancora più 'particolare' dalla pioggia. Dovevamo essere equilibrati e compatti contro una squadra che si giocava il tutto per tutto. Queste sono le partite più difficili, oggi era una partita particolare ed era fondamentale vincere - ha proseguito il tecnico del Palermo -. La paura incide? No, non ho visto paura, abbiamo lottato. Ci siamo adattati al tipo di partita, non si può vincere sempre dominando. Oggi ci portiamo a casa un punto di crescita importante. Pigliacelli? Mirko è un portiere importante, crediamo tanto in lui. Oggi è stato attento e preciso. Sono contento che venga rimarcata la sua prestazione. Il Venezia? Mancano nove giornate, sappiamo che il Venezia è un avversario tosto e ci prepareremo al meglio. La matematica ci fa ancora sperare, noi dobbiamo solo pensare a noi stessi ed a fare punti".