Corini: “Tre gol uguali subiti? Fuori dalla portata di Pigliacelli. Aurelio-Lund…”

"Sfiga per i tre gol uguali subiti in casa? (Ride, ndr). Sono stati tre gol bellissimi fuori dalla portata del nostro portiere, quando li ho visti partire speravo prendessero palo o traversa. Vasic? Penso che la cosa importante è sentirsi tutti titolari. Dare minutaggio dentro la partita consolida questo. In un campionato molto dispendioso come questo saper leggere poi le partite è un valore. Abbiamo un buon equilibrio, dati importanti anche in fase offensiva. Dobbiamo consolidarli per migliorare su molti aspetti. Vasic è un giocatore importante, ha giocato spesso e può essere un’opzione per partire dall’inizio anche domani. I giocatori sono abituati a sentirsi importanti, a prepararsi bene perché sanno che il loro momento arriva. Questo fa la differenza. Attacco? Si può fare tutto meglio. Gol da fuori area? Anche le punizioni sono una soluzione. Henderson ha calciato due punizioni molto pericolose, così come Segre. Una soluzione su cui lavoriamo. Siamo la squadra che tira di più e raccoglie di meno? Bisogna perseverare, se tu riesci a ottimizzarlo diventa qualcosa di straordinario. Ma siamo comunque il secondo miglior attacco. Lavoriamo per fare ancora più gol. L’importante è continuare a creare queste occasioni. Più palloni porti dentro più possibilità hai di far gol. Bonazzoli? Emiliano lo conosco da calciatore, se lo hanno scelto vuol dire che ha competenze. Sa come mettere in campo una squadra. Aurelio-Lund? Per quanto riguarda Giuseppe stiamo gestendo in piccolo problema, un’infiammazione, lo stiamo monitorando. Oggi l’idea è quella di partire con Lund, Giuseppe lo porteremo in panchina e speriamo con la sosta stia meglio", ha concluso.