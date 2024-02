Corini: “Traorè ci darà grossa mano. Sogniamo stadio che ci accompagni sempre”

"Chaka Traoré? Ripeto che é un talento eccellente con grandi doti tecniche che ha bisogno del giusto tempo per entrare dentro i nostri meccanismi, capire i movimenti e le dinamiche del nostro gioco. Ho voluto regalargli l’esordio al Barbera per fargli comprendere cosa significa giocare a Palermo e nel Palermo. Sta crescendo in allenamento e sono certo che quando vi saranno le condizioni, mostrerà le sue qualità e ci darà una grande mano. La partita con la Ternana non influisce sulle scelte di Cremona. Nel periodo di crisi sono mancati dei giocatori, la squadra è andata in sofferenza e sono mancate le punte esterne. Il percorso è stato in crescita, i tre acquisti di gennaio hanno alzato il tasso qualitativo ed atletico . Vedo una consapevolezza importante nella squadra e ci sono margini importanti.

"Aurelio? Vale lo stesso discorso fatto per Stulac, sono molto contento per lui che non giocava da tempo e si è fatto trovare prontissimo. All’inizio ha avuto qualche difficoltà come tutta la squadra, poi quando ci siamo sistemati e cresciuto ed ha fatto un’ottima partita. Per me con il Como abbiamo difeso bene, la squadra ha sofferto poco ma nei primi 25 minuti abbiamo forzato troppe giocate. Il gol ha liberato la squadra. Bisogna dare i meriti al Como. In una partita l’inerzia si sposta da un minuto all’altro, abbiamo meritato i tre punti".