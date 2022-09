Corini: “Tifosi, perdere fa male anche a me. Al posto di Bettella giocherà Marconi”

Le dichiarazioni in sala stampa del tecnico rosanero in vista di Palermo-Genoa

"In un percorso di continuità e rinnovamento è fisiologico che ci siano difficoltà. Comprendo i tifosi e sto male quando perdiamo ma devo fare delle analisi lucide. Non vedo solo del buono nelle prime due di campionato e idem non vedo tutto negativo nelle ultime due. Comprendo la delusione ma non dimentichiamo il punto di partenza. C'è bisogno di tempo e su questo stiamo lavorando. Voglio una squadra che esca dal campo dopo aver dato tutto. Ho già comunicato la formazione questa mattina dopo aver fatto riflessioni. Non voglio cambiare tanto, voglio consolidare l'atteggiamento. Giocherà Marconi al posto di Bettella"