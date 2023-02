Corini: “Terni uno spartiacque. Lavorato sui movimenti di Soleri, su Aurelio dico…”

"Sicuramente quando si dice dalle sconfitte si impara.. per me Terni è stato uno spartiacque. In quella partita ho capito che quella strada intrapresa sarebbe stata troppo lunga. E' stato un periodo importante dove abbiamo fatto qualche risultato per poi perdere con Cosenza e Venezia. Attraverso la ricerca delle soluzioni alternative la squadra ha trovato un certo tipo di identità che ci ha permesso di risalire la classifica. Ogni allenatore deve riflettere, ho cercato di sfruttare il mio tempo per far uscire dalle difficoltà la squadra. Ai ragazzi ho detto che sarà una partita dove non avremo riferimenti. Sono una squadra di valore e tanto dipenderà da noi, è una partita da vivere con equilibrio e cuore. Non sappiamo come giocheranno, dobbiamo concentrarci su noi stessi. Dobbiamo fare una fase di non possesso da squadra per poi costruire situazioni pericolosi per loro. Il Sudtirol è lì in classifica perché è solido grazie al suo stile di gioco. Andare a dominare nel secondo tempo non era facile. E' una difficoltà oggettiva per tutti, nel secondo tempo abbiamo lavorato sui movimenti di Soleri e li abbiamo allungati creando spazi per andare a calciare. Per me Brunori ha lavorato con continuità, è stato bravo a riaggredire. E' stato difficile finalizzare per le loro capacità ma stiamo lavorando su qualcosa di meglio. Aurelio? Sta bene fisicamente, ha personalità tecnica. Con l'infortunio di Sala lo stiamo allenando con grande attenzione. Può partite dal 1' o entrare a gara in corso, Masciangelo non giocava dal 26 dicembre e sono contento della sua prestazione. Mateju è cresciuto tanto, quando hai profondità alle spalle ha forza per andare a recuperare gli attacchi alle spalle".