Corini: “Ternana? Pigliacelli top, secondo tempo noi ok. Graves e Sala, dico tutto”

"Ternana? Quello che ha detto Lanna mi trova concorde. Rivedendola, avevo una percezione del primo tempo di un certo tipo e devo dirvi che se non avessimo perso tre quattro palloni in uscita dove sono scaturiti i calci d'angoli dove è stato bravo Pigliacelli avremmo sofferto di meno. Abbiamo avuto una grande occasione con Tutino, nel secondo tempo a parte i tiri di Partipilo e Palumbo la squadra ha preso il dominio della palla. Nell'ultimo quarto d'ora siamo stati pericolosi, contro un avversario temibile costruita dichiaratamente per andare in Serie A. La squadra ha fatto una partita importante nel secondo tempo, nel primo tempo abbiamo perso coraggio a causa di qualche uscita sbagliata palla al piede. C'è dispiaciuto non vincere, avrebbe avuto un significato importante. Dobbiamo essere bravi visto che si rigioca tra due giorni. Out Graves e Sala a Pisa? Li vogliamo recuperare per il Cittadella, sono recuperi che avremo per la prossima partita. Oggi allenamento tattico non lungo perché giocando 36 ore fa i ragazzi stanno ancora recuperando. Quelli che verranno con me saranno pronti a giocare. Lo stesso Verre ha lavorato bene ed è pienamente recuperato. Ci stiamo preparando al meglio con i giocatori disponibili. Andiamo ad occupare meglio l'area, portiamo molti più palloni in area. La strada è quella giusta, bisogna perseverare su questo tipo di lavoro. Bisogna creare i presupposti per fare gol e sono sicuro che arriveranno. Brunori? Troppo importante per noi, è stato sostituito perché ho visto bene Tutino. Ha legato il gioco e ha calciato verso la porta, gli ho abbinato Soleri perché è un giocatore fisico. Con l'ingresso di Vido abbiamo schiacciato la Ternana e creato i presupposti per andarla a vincere. Siamo arrivati ad un centimetro dal vincerla grazie ad aver allargato il campo dei titolari con i cambi. Brunori importante, continuità fondamentale"