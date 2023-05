Corini: “Tenuta mentale sarà importante. Brunori? Fare meglio di così è complicato”

"Ultima spiaggia per i playoff? Mai dire mai, questo campionato è paradossale. La rosa è stata ruotata, ci sono stati giocatori che hanno avuto più minuti a disposizione. La grande capacità oggi sarà di avere una tenuta mentale che ti permette di reggere le partite. Tutte le squadre sanno di dover rischiare qualcosa in più, dobbiamo consolidare il nostro atteggiamento. La tenuta mentale ci permetterà di affrontare al meglio le ultime tre partite. Abbiamo la volontà di provarci fino in fondo. Brunori è il giocatore che tirato di più in porta di tutta la Serie B, quando le difese sono schiacciate è venuto fuori per fare giocate importanti. In alcune partite hai la profondità, in altre no e Matteo ha la capacità di andarsi a prendere lo spazio. E' il giocatore d'attacco che ha calciato di più verso la porta e ritengo che più di così sia complicato fare".