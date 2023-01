Corini: “Tanta paura in aereo, mio messaggio ai tifosi. Oggi grande gara”

La doppietta di Matteo Brunori stende l'Ascoli al "Del Duca", Palermo vittorioso per 1-2 in casa dei bianconeri, seconda gara da tre punti dopo quella contro il Bari. Ottavo risultato utile consecutivo per la compagine di Eugenio Corini, che aggancia il Pisa a quota 31 punti e si porta in zona playoff. Al vantaggio rosanero firmato dal bomber italo-brasiliano risponde la rete fortuita di Forte sugli sviluppi di calcio d'angolo. Nel quarto d'ora finale, dopo un rigore sbagliato, l'ex Juventus sigla il gol della vittoria per il Palermo. Al termine del match, il tecnico dei siciliani Corini è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni: