Corini sulle cessioni: “Auguro il meglio ai ragazzi. Perugia? Ripartiamo bene”

Si è concluso oggi con un allenamento congiunto con la Primavera della Viterbese, il mini-ritiro a Roma del Palermo di Eugenio Corini presso il Centro Sportivo “Giulio Onesti”, all’Acqua Acetosa. Proprio il tecnico rosanero è intervenuto ai microfoni del club di proprietà del City Football Group per analizzare il percorso svolto dalla squadra e proiettarsi al prossimo impegno in campionato contro il perugia. Di seguito le parole del mister di Bagnolo Mella:

"Volevo rivolgere un pensiero ai ragazzi che hanno scelto di fare un percorso diverso, sono professionisti esemplari, ragazzi straordinari con valori morali importantissimi. Auguro loro il meglio perché qua si sono sempre applicati tantissimo. E di conseguenza auguro loro le migliori fortune, se lo meritano per i ragazzi che sono. Giovedì sera siamo andati a cena, è importante ogni tanto ritrovarsi in un contesto diverso da quello professionale. I ragazzi li ho visti coinvolti, si sono divertiti, è stato piacevole stare insieme e fare questa cena di gruppo che secondo me alimenta anche delle connessioni fra di loro. Così si conoscono meglio in un contesto diverso da quello che è lo spogliatoio.