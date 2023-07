Corini sul mercato: “Strategia chiara. Bologna? Ci prepareremo al meglio”

"Aspetto calciatori funzionali ad alcuni ruoli e di migliorare tutti insieme - ha proseguito il tecnico del Palermo -. Le nostre strategie sono ben chiare: abbiamo preso sei giocatori, funzionali alla nostra idea di calcio sia per il presente sia per il futuro del Palermo. Lavoriamo con Rinaudo per rinforzare la rosa con profili di spessore. E' stato più difficile ritrovare certe cose giocando con due laterali bassi che sono difensori centrali. A volte avevamo un tempo di gioco ritardato per la lucidità che manca, dovuta alla preparazione e alla difficoltà oggettiva che possono avere due centrali a giocare laterali bassi, ha condizionato un po' la velocità della manovra. E quando non sei reattivo e non sei lucido anche la qualità del passaggio e la scelta giusta viene meno. Ne ero consapevole, lavoriamo per migliorarci. Bologna? Dobbiamo stare calmi, siamo in ritiro, sono amichevoli per prepararci. Affrontiamo una squadra di Serie A, ci prepareremo al meglio per migliorare dal punto di vista atletico, sulla reattività, per essere più pronti sotto certi punti di vista. E anche nello sviluppo del gioco, speriamo di recuperare alcuni giocatori che possono rendere più funzionali i ruoli rispetto alle caratteristiche", ha concluso.