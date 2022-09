Corini: “Sudtirol ha qualità. Finalizzazione? Dobbiamo migliorare, ma con serenità”

Giornata di vigilia per il Palermo che, nella giornata di domani, affronterà il Sudtirol al "Renzo Barbera" nella sfida valida per la settima giornata del campionato di Serie B . Intervenuto nella consueta conferenza stampa pre gara, il tecnico Eugenio Corini , ha fatto il punto sul momento vissuto dalla squadra dopo lo stop legato alla Nations League che ha permesso ai rosanero di raggiungere Manchester per un mini ritiro all'Etihad Campus.

"La sosta mi ha permesso di conoscere meglio i ragazzi che magari sono arrivati scaglionati, conoscere bene ogni loro caratteristica, sia in campo che fuori è importante. Affrontiamo un avversario che sta in gara fino alla fine. Dobbiamo essere solidi ed equilibrati, contro un avversario di qualità. Mancanza di cinismo e concretezza in attacco? Noi siamo spesso pericolosi, nella finalizzazione dobbiamo sicuramente migliorare, ma con serenità. Noi ci lavoriamo tanto sotto questo aspetto durante la settimana. Anche da fuori area abbiamo delle ottime chance, abbiamo degli ottimi tiratori, anche su palla inattiva e quindi proveremo ad avere anche altre possibilità di finalizzazione in rete".